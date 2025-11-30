Власти Венесуэлы потребовали от США уважать ее воздушное пространство

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 59 0

Ранее Трамп объявил о «закрытии» неба над южноамериканским государством.

Как ответила Венесуэла на слова Трампа о закрытии ее неба?

Фото: Reuters/Gaby Oraa

Правительство Венесуэлы выступило с требованием к США соблюдать воздушные границы латиноамериканской страны, следует из официального коммюнике.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым.

«Венесуэла требует неукоснительного уважения к своему воздушному пространству, защищенному нормами Международной организации гражданской авиации и подтвержденному Чикагской конвенцией 1944 года», — говорится в документе.

Власти страны расценили слова Трампа как угрозу силового давления и риски для суверенитета, территориальной целостности и авиационной безопасности. Каракас также обратился к международным структурам, включая ООН, с призывом осудить «аморальный акт агрессии».

Венесуэльское правительство пригрозило дать законный ответ с учетом международного права.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники в США сообщало, что Вашингтон готовит переход к новой фазе действий против Каракаса, допускающей в том числе свержение президента Николаса Мадуро.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Трамп заявил, что Штаты теперь будут останавливать жителей Венесуэлы на суше, чтобы вести борьбу с предполагаемым наркотрафиком. Он отмечал, что в стране были зафиксировали снижение случаев передачи наркотиков по морю.

Госсекретарь США Марко Рубио 16 ноября высказался с обвинениями в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинив последнего в руководстве наркокартелем «Лос Солес». Рубио сообщил, что Госдепартамент собирается признать группировку иностранной террористической организацией. Картель, как он пояснил, подкупил государственные институты Венесуэлы и должен понести ответственность за «террористическое насилие».

Ранее Трамп допустил удары по Мексике ради борьбы с наркотрафиком в США.

