Пугает все, кроме самокруток: Майли Сайрус рассказала о необычной фобии

Майли Сайрус ненавидит все бумажные предметы, кроме самокруток

Певица Майли Сайрус призналась, что страдает редкой фобией — боязнью бумажных предметов. Об этом она рассказала в шоу Джимми Киммела.

«Я ненавижу бумагу. При виде нее меня тошнит», — поделилась она.

Из-за этой особенности певица не может читать бумажные книги, открывать конверты, заворачивать подарки на праздники и даже не может отправлять посылки с Amazon. Все это за нее вынужден делать ее жених — Макс Морандо. При этом парень не заносит все эти вещи в дом, чтобы не пугать возлюбленную.

Сайрус не может вынести тактильного ощущения от прикосновения к бумаге, из-за чего в порыве чувств может даже выбросить письма от друзей и родственников.

Кроме того, если же у человека сухие руки и он прикасается ими к бумаге, то это превращается в настоящую катастрофу для артистки. Единственное, что не вызывает у певицы отвращения — это самокрутки, к ним у нее претензий нет.

Майли признает: эта фобия сильно мешает ей жить, поэтому она планирует попробовать избавиться от нее с помощью гипноза или же использовать метод десенсибилизации и проработки движением глаз.

