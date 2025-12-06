Илон Маск призвал к ликвидации ЕС и возвращению суверенитета отдельным странам

Евросоюз (ЕС) необходимо устранить и вернуть суверенитет отдельному ряду государств, которые входят в объединение. Такое мнение высказал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на странице в соцсети Х.

«ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — отметил он.

К тому же бизнесмен уже в другом сообщении добавил, что распространившаяся бюрократия «медленно душит» страны Европы. Помимо этого, Маск задался вопросом, от чего именно Соединенные Штаты защищают страны Евросоюза.

До этого, 4 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто акцентировал внимание на том, что ЕС собственной политикой изолировал свои же силы и потерял роль ведущего игрока. По его словам, объединение не сидит за теми столами переговоров, где обсуждаются наиболее важные конфликты в Европе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Маск сделал прогноз, кто станет следующим президентом США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.