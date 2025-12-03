Маск сделал прогноз, кто станет следующим президентом США

Давид Андриясов
США находятся в начале «великого 12-летнего периода», уверен предприниматель.

Кто станет следующим президентом США?

Politico: Маск назвал Джей Ди Вэнса следующим президентом США

Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск высказал мнение, что после Дональда Трампа США может возглавить нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом 2 декабря сообщила газета Politico.

«Маск предсказал, что страна находится в начале „великого 12-летнего периода“, состоящего из второй администрации Трампа, за которой последуют два срока Джей Ди Вэнса подряд», — сообщается в публикации.

Издание отмечает, что в этом году Маск значительно укрепил личные отношения с вице-президентом. Хотя он и заявил о дистанцировании от политических процессов, заметный рост его расходов на поддержку предвыборных кампаний может сыграть важную роль для Вэнса в случае его потенциального участия в выборах 2028 года, если миллиардер решит оказать поддержку.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Маск заявил, что увидел единственный выход из надвигающегося кризиса в США. По его мнению, справиться с государственным долгом страны, превысившим 38 триллионов долларов, можно исключительно при помощи искусственного интеллекта и робототехники.

