Хватит кровищи и спецэффектов: Антон Батырев о серьезных военных фильмах

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 46 0

За последние годы на экраны вышло несколько десятков боевиков и драм, повествующих о Великой Отечественной войне.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Батырев: жанр военной комедии в настоящее время очень актуален

Жанр военной комедии в настоящее время очень актуален. Такое мнение выразил актер Антон Батырев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Есть только МиГ».

«Очень актуально, особенно сейчас… Вот уже кровищи спецэффектов хватит», — заявил 44-летний артист.

Батырев поделился, какие военные комедии советских времен запомнились ему больше всего. В его личный список вошли фильмы «В бой идут одни старики» 1973 года, «Женя, Женечка и «Катюша» 1967 года, а также актер выделил для себя картины с участием актера Николая Крючкова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист России Алексей Гуськов рассказал о трудностях работы актера. По словам актера, как и в любой сфере, в ней есть свои нюансы и особенности. Так, например, стандартный съемочный день составляет 12 часов. При этом Гуськов считает, что, если его труд имеет хороший результат, то это радость.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Прямо посреди ночи: студент поджег спящего пассажира в метро Нью-Йорка
23:30
Пугает все, кроме самокруток: Майли Сайрус рассказала о необычной фобии
23:15
«Адаптивный ответ»: эксперт раскрыл опасность регулярно высокого давления
23:00
Хотите навсегда прекратить храп? Эксперты назвали пять привычек
22:55
В Британии назвали взятие Красноармейска революцией в военном деле
22:45
Хватит кровищи и спецэффектов: Антон Батырев о серьезных военных фильмах

Сейчас читают

Ревность к ребенку: королева красоты убила 18-месячного сына бойфренда
Реальна ли зависимость от любви — и как она проявляется на самом деле
Три ошибки: почему стремящиеся угодить всем люди в первую очередь вредят себе
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео