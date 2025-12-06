Хватит кровищи и спецэффектов: Антон Батырев о серьезных военных фильмах

Актер Батырев: жанр военной комедии в настоящее время очень актуален

Жанр военной комедии в настоящее время очень актуален. Такое мнение выразил актер Антон Батырев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Есть только МиГ».

«Очень актуально, особенно сейчас… Вот уже кровищи спецэффектов хватит», — заявил 44-летний артист.

Батырев поделился, какие военные комедии советских времен запомнились ему больше всего. В его личный список вошли фильмы «В бой идут одни старики» 1973 года, «Женя, Женечка и «Катюша» 1967 года, а также актер выделил для себя картины с участием актера Николая Крючкова.

