Кая Каллас подчеркнула союзническую роль США для Европы

Глава евродипломатии отметила важность единства стран ЕС.
Соединенные Штаты остаются крупнейшими союзниками Европы. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Конечно, критики много, но я думаю, что в чем-то она справедлива. США по-прежнему остаются нашим крупнейшим союзником», — передает слова Каллас Euractiv.
По ее словам, Европа недооценивает собственную мощь и должна сохранять единство для защиты общих интересов. Каллас подчеркнула, что даже при расхождении во мнениях по отдельным вопросам общий принцип сотрудничества между ЕС и США остается неизменным, и страны должны продолжать координировать действия на международной арене.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выступил с призывом ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет входящим в него государствам. По его мнению, растущая бюрократия в ЕС «медленно душит» страны Европы. Кроме того, предприниматель поставил вопрос о том, от чего именно США защищают государства Европейского союза.
