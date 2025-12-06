Кая Каллас подчеркнула союзническую роль США для Европы

Дарья Корзина
Глава евродипломатии отметила важность единства стран ЕС.

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL

Соединенные Штаты остаются крупнейшими союзниками Европы. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Конечно, критики много, но я думаю, что в чем-то она справедлива. США по-прежнему остаются нашим крупнейшим союзником», — передает слова Каллас Euractiv.

По ее словам, Европа недооценивает собственную мощь и должна сохранять единство для защиты общих интересов. Каллас подчеркнула, что даже при расхождении во мнениях по отдельным вопросам общий принцип сотрудничества между ЕС и США остается неизменным, и страны должны продолжать координировать действия на международной арене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выступил с призывом ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет входящим в него государствам. По его мнению, растущая бюрократия в ЕС «медленно душит» страны Европы. Кроме того, предприниматель поставил вопрос о том, от чего именно США защищают государства Европейского союза.

