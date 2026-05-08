EADailу: США поставят в Россию 17 тысяч тонн урана для обогащения

Светлана Стофорандова Журналист

После американцы будут использовать это топливо для нужд гражданского атомного флота.

Зачем США будут поставлять уран в Россию

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) одобрила две экспортные лицензии, которые предполагают суммарную поставку 17 тысяч тонн урана в Россию. В документах этой сделки и целях разобралось издание EADaily.

Дело в том, что США нуждаются в топливе для своих АЭС, а Россия является мировым лидером в обогащении урана. Сырье из различных стран будет отправляться на российские заводы, где его переработают и вернут обратно в Вашингтон.

«Экспортируемый природный уран в форме гексафторида урана будет использоваться конечными потребителями с целью производства обогащенного урана для американского гражданского атомного флота», — говорится в документе.

Еще в августе 2024 года США ввели запрет на импорт российского низкообогащенного урана, однако предусмотрели исключения из санкций до конца 2028 года. Россия, в ответ, ограничила поставки в Вашингтон, но оставила возможность проводить сделки по разовым лицензиям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил о провале санкций в работе по изоляции России. В качестве доказательств он привел празднование Дня Победы и форум безопасности в Москве, на которые съедутся представители многих стран.

