Армагеддон близок? Земля преодолела седьмую границу планетарной безопасности

Земля преодолела семь из девяти планетарных границ безопасного развития жизни

Закисление океанов стало седьмой границей безопасности, которую Земля пересекла за недавнее время. Именно эти барьеры позволяют жизни стабильно развиваться. Это следует из отчета, подготовленного Потсдамским институтом исследований воздействия на климат.

«Более трех четвертей систем жизнеобеспечения Земли не находятся в безопасной зоне. Человечество выходит за рамки безопасного пространства, увеличивая риск дестабилизации планеты», — отметил директор института и соавтор доклада Йохан Рокстрем.

Ученые сообщили о печальных наблюдениях. По их данным, кислотность воды в мировом океане заметно увеличилась со времен промышленной революции. А ведь раньше именно огромные водные пространства поглощали тепло и углекислый газ, которые человечество активно вырабатывает на протяжении последних столетий. Теперь же «фильтр забился» и стоит ожидать нарушений в работе морских экосистем, что может сказаться на всей жизни на Земле.

По словам исследователей, закисление океанов стало уже седьмым нарушением границ, обеспечивающих стабильное развитие жизни на нашей планете, после изменения климата, целостности биосферы, изменения состояния земельных систем, изменения пресной воды, биогеохимических потоков, а также появления новых веществ, среди которых пластик. Стабильными остается стратосферный озоновый слой и аэрозольная нагрузка в атмосфере.

Уточняется, что из-за закисления океанов страдают многие виды моллюсков, из-за чего может уменьшиться их численность, что сильно повлияет на человечество.

По словам некоторых ученых, последние изменения в химическом составе океанов могут стать «важным звоночком», так как жизнь на Земле приближается к опасной зоне.

