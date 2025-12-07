Землетрясение магнитудой 7 произошло на Аляске

В американском штате Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 7. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Как было указано на карте ведомства, эпицентр первоначально располагался на юге канадской территории Юкон.

Позднее данные скорректировали. Специалисты уточнили, что подземные толчки произошли примерно в девяноста километрах к северу от города Якутат. Очаг сейсмособытия залегал на глубине десяти километров. Предупреждений об угрозе цунами не поступало.

Регион относится к зоне повышенной сейсмической активности. Ранее в районе Аляски фиксировали подземные толчки, которые сопровождались локальными оползнями и кратковременными перебоями в работе инфраструктуры.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от Лазаревского района курорта, на глубине десять километров.

Жители Сочи в социальных сетях сообщили о легких вибрациях и шатании мебели. Толчки ощутили жители, проживающие ближе к эпицентру землетрясения. Информации о пострадавших и последствиях землетрясения не поступало.

