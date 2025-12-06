В Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1

Лилия Килячкова
Информация о пострадавших и последствиях не поступала.

Землетрясение в Лазаревском районе Сочи

Фото: 5-tv.ru

В Сочи, в Лазаревском районе, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили на официальном сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации центра, толчки зафиксировали в 13:13 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от Лазаревского района курорта, на глубине десять километров.

Жители Сочи в социальных сетях сообщили о легких вибрациях и шатании мебели. Толчки ощутили жители, проживающие ближе к эпицентру землетрясения. Информации о пострадавших и последствиях землетрясения не поступало.

Землетрясение такой силы относится к категории слабых. Оно, как правило, не приводит к значительным повреждениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения определили в 209 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир, а глубина расположения очага — 56 километров. Жители Северо-Курильска могли ощутить подземный толчок силой два балла. Однако тревога цунами не была объявлена.

