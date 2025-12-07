Пентагон пригрозил союзникам последствиями за недостаточный вклад в оборону

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 23 0

Вашингтон фактически выстраивает новую систему приоритетов среди партнеров, где ключевые позиции занимают самые «активные» союзники США.

Что США сделают с союзниками, которые не участвуют в обороне

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон может принять меры против союзников, которые не вносят вклад в коллективную оборону. Об этом он рассказал, выступая на форуме, который был организован в Калифорнии президентским фондом имени Рональда Рейгана.

«Мы можем и должны ожидать, что они внесут свой вклад в точности так, как это сделал президент (США Дональд. — Прим. Ред.) Трамп. <…> Союзники, которые этого не сделают, союзники, которые все еще не в состоянии внести свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями», — отметил госслужащий.

По словам главы Пентагона, особого расположения Соединенных Штатов удостоятся наиболее активные союзники. К таким странам, как уточнил Хегсет, относятся Израиль, Республика Корея, Польша, Германия и государства Балтии.

В этот же день Хегсет заявил, что Соединенные Штаты проведут модернизацию своей ядерной триады. К тому же глава Пентагона подтвердил намерение Вашингтона испытать свое ядерное оружие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пит Хегсет потребовал от крупнейших подрядчиков ускорить разработку и выпуск вооружений.

