Битые стекла и роза: голый мужчина разгромил цветочный магазин в Казани

Голый мужчина влетел в витрину цветочного магазина в Казани среди ночи

Голый мужчина совершил ночной налет на цветочный магазин в Казани, пробив витрину и разгромив торговую точку. Соответствующие кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

Набег на лавку с цветами обернулся тяжелой травмой для случайного свидетеля. Злоумышленник, разбивший стекло, чтобы попасть внутрь помещения, спровоцировал панику, из-за которой человек из соседнего помещения отчаянно прыгнул из окна.

«Арендатор по соседству от испуга выпрыгнул из окна и сломал ноги», — сказал один из очевидцев произошедшего.

Сотрудники помещения уточнили, что сосед получил тяжелые травмы, когда хотел спастись от предполагаемой угрозы. Инцидент случился в цветочной студии ALAY на улице Дзержинского. Вторжение незваного гостя оказалось крайне бедственным.

Виновник переполоха просидел в магазине всю ночь на 5 декабря. Персонал подчеркнул, что налетчик «полностью уничтожил товар». Мужчину задержали полицейские. Его личность еще не установлена, а странный поступок гражданин объяснил сильным холодом на улице.

Не обошлось в истории и без романтического подтекста. Погромщик в процессе собрал «дорожный набор» — розу и бижутерию. Вероятно, эти находки он хотел унести с собой.

Ранее, писал 5-tv.ru, женщина заплатила любовнику за убийство мужа деньгами «Банка приколов» в Подмосковье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.