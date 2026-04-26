«Новый язык власти»: как манера переписки выдает токсичных боссов

The Guardian: по электронным письмам можно вычислить токсичного босса

Стиль электронных писем руководителей технологических гигантов стал индикатором их скрытого самомнения. Об этом сообщает The Guardian.

Основатель компаний Twitter и Block Джек Дорси в феврале текущего года разослал своим подчиненным масштабное уведомление об увольнении четырех тысяч сотрудников. Он составил текст объемом в 600 слов исключительно строчными буквами без использования заглавных.

Журналист Зак Джейсон в своем расследовании назвал подобную привычку «новым языком власти» современных технологических элит. По мнению экспертов, отказ от правил пунктуации создает иллюзию простоты и небрежности, доступную лишь тем, кто занимает неоспоримо высокое положение в служебной иерархии.

Маленькая буква «я» в английском языке (i вместо I) имитирует скромность и низкое эго. Однако на деле она транслирует окружающим, что отправитель может позволить себе не заботиться о впечатлении, которое он производит на адресата.

Помимо специфического использования шрифтов, к раздражающим привычкам властных боссов относят сокращение подписи вместо полноценной благодарности и использование одиночного эмодзи в виде поднятого вверх пальца.

Такие методы коммуникации экономят время руководителя, но зачастую выглядят неуважительно по отношению к собеседнику.

Эксперты отмечают, что подобные краткие сообщения с использованием строчных букв имеют лишь одно преимущество. Это доказывает, что текст написан человеком, а не сгенерирован искусственным интеллектом.

Тем не менее, намеренное удаление заглавных букв, исправленных автозаменой, требует дополнительных усилий и является вполне осознанным жестом.

Таким образом, подчеркнутая деловая небрежность становится своеобразным маркером превосходства в современной корпоративной культуре. Подобный стиль переписки отделяет «технологическую аристократию» от рядовых сотрудников, которые обязаны соблюдать этикет.

