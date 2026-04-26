Путин поблагодарил участвовавших в освобождении Курской области военных КНДР

В Пхеньяне открыли мемориал в память о бойцах, которые бок о бок сражались с российскими военнослужащими.
Фото: © РИА Новости/Павел Быркин
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия в Пхеньяне Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В своем обращении российский лидер поблагодарил высшего руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чем Ына и бойцов страны за вклад в освобождении Курской области. Путин подчеркнул, что КНДР решительно и без колебаний пришла на помощь России.
«Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов — участников боевых действий в Курской области — и воздать дань памяти павшим героям», — сказано в послании, текст которого опубликован в мессенджере МАКС.
Также Путин сказал, что, сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, корейские солдаты проявили исключительное мужество и полную самоотверженность.
Как подчеркнули в Кремле, мемориал в Пхеньяне призван увековечить память о героизме военнослужащих КНДР. Этот объект также станет символом дружбы и единства российского и корейского народов.
Год назад Пхеньян официально признал их присутствие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Тогда Ким Чан Ын сказал, что северокорейские солдаты, помогавшие военнослужащим РФ, боролись за справедливость и они настоящие герои.
