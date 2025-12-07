«Не придется возвращать»: в Евросоюзе нашли способ, как заморозить российские активы навсегда

FТ: В Евросоюзе нашли способ, как заморозить российские активы навсегда

Европейский союз может получить возможность бессрочно удерживать замороженные российские активы в рамках обновленной правовой базы. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, положение о такой мере уже заложено в законодательстве ЕС и предусматривает принятие решений квалифицированным большинством голосов, без необходимости согласия всех государств-членов.

Уточняется, что ранее любая страна союза могла заблокировать продление санкционного режима, поскольку его пролонгация требовала единогласного одобрения с регулярной периодичностью.

В публикации отмечается, что новый пакет норм устраняет эту зависимость.

«В лучшем случае новый пакет законов позволит ЕС навсегда заблокировать резервы России, что означает, что банки никогда не будут обязаны исполнять требования о снятии средств, а ЕС никогда не придется возвращать им свои кредиты», — говорится в материале.

Кроме того, лидеры стран Евросоюза ранее поддержали идею использования замороженных российских активов для обеспечения кредита Украине объемом 140 миллиардов евро. При этом подчеркивалось, что перед реализацией подобного механизма необходимо прояснить правовые аспекты операции.

Отдельную позицию сохраняет Бельгия, на территории которой сосредоточена значительная часть этих средств. Представители королевства отказались поддержать прямое изъятие активов и потребовали, чтобы все страны ЕС подписали обязательства о разделении возможных финансовых рисков. Данная позиция по-прежнему остается неизменной.

