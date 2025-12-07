«Может это сделать»: Трамп-младший допустил отказ своего отца от поддержки Украины

Сын Дональд Трампа заявил, что его отец может прекратить поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины. Об этом заявил сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший, выступая на Дохийском форуме.

«Я думаю, что он может это сделать», — сообщил американский предприниматель, отвечая на вопрос о том, может ли Дональд Трамп отказаться от поддержки Украины.

Кроме того, сын президента США уточнил, что действия его отца прогнозировать невозможно, так как его отличает непредсказуемость.

Одной из причин, почему глава Белого дома может отвернуться от Киева, Трамп-младший назвал то, что президент Украины Владимир Зеленский никак не борется с коррупцией в своей администрации, что не устраивает Вашингтон.

В то же время старший сын президента США во время своего выступления указал и на то, что слишком сильная разница в доходах между обычными украинцами и киевскими чиновниками остается одной из основных проблем Украины на протяжении десятилетий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил об отсутствии намерений у Вашингтона отправлять свои войска на Украину.

