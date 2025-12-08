Межзвездный пришелец: астроном из Гарварда обнаружил у 3I/ATLAS два хвоста

Ученые обнаружили у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который многие называют «инопланетным кораблем», два хвоста. Об этом сообщил астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге.

Специалист показал карту градиента вращения нового снимка объекта. Леб указал на два потока, которые исходят из 3I/ATLAS, среди которых и антихвост. Он протянулся более чем на 60 тысяч километров в сторону Солнца.

Кроме того, по словам Леба, этот самый антихвост ведет себя не так, как у других комет. Астроном уточнил, что в ближайшей точке к Солнцу эта часть 3I/ATLAS изменила свое направление относительно обычной траектории движения объекта.

Межзвездный объект был открыт 1 июля 2025 года. Уже через две недели астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб высказал предположение, что 3I/ATLAS может иметь внеземное происхождение. По его словам, объект обладает аномально высокой скоростью, его орбита совпадает с плоскостью орбиты Земли с точностью до пяти градусов, вероятность чего крайне мала, а также его положение позволяет ему осуществить один из маневров, которые свойственны рукотворным объектам.

Однако ряд других исследователей сообщили, что 3I/ATLAS по своему поведению соответствует обычным кометам.

