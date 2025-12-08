Межзвездный пришелец: астроном из Гарварда обнаружил у 3I/ATLAS два хвоста

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 35 0

Ави Леб указал на необычное поведение одной из частей объекта.

Что нового ученые обнаружили у 3I/ATLAS

Фото: 5-tv.ru

Ученые обнаружили у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который многие называют «инопланетным кораблем», два хвоста. Об этом сообщил астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге.

Специалист показал карту градиента вращения нового снимка объекта. Леб указал на два потока, которые исходят из 3I/ATLAS, среди которых и антихвост. Он протянулся более чем на 60 тысяч километров в сторону Солнца.

Кроме того, по словам Леба, этот самый антихвост ведет себя не так, как у других комет. Астроном уточнил, что в ближайшей точке к Солнцу эта часть 3I/ATLAS изменила свое направление относительно обычной траектории движения объекта.

Межзвездный объект был открыт 1 июля 2025 года. Уже через две недели астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб высказал предположение, что 3I/ATLAS может иметь внеземное происхождение. По его словам, объект обладает аномально высокой скоростью, его орбита совпадает с плоскостью орбиты Земли с точностью до пяти градусов, вероятность чего крайне мала, а также его положение позволяет ему осуществить один из маневров, которые свойственны рукотворным объектам.

Однако ряд других исследователей сообщили, что 3I/ATLAS по своему поведению соответствует обычным кометам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS потускнел, как будто «выключил фары».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:44
«Приоритет номер один»: американские компании хотели бы расширяться в России
1:23
Межзвездный пришелец: астроном из Гарварда обнаружил у 3I/ATLAS два хвоста
1:04
В ФРГ выпустили на свободу россиянку, обвиняемую по делу «рейхсбюргеров»
0:44
«Атака ботов»: жену Влада Соколовского обвинили в мошенничестве
0:22
«Позиция отличается»: Израиль настроен против создания палестинского государства
23:56
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за пять часов

Сейчас читают

Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за пять часов
Умер актер сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников
«Профессиональные Санта-Клаусы» рассказали о самых забавных случаях на работе
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео