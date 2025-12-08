Дед Мороз из трубки: Роспотребнадзор поможет выбрать подарки на Новый год

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Также в ведомстве ответят на вопросы о качестве и безопасности детских товаров.

Горячая линия Роспотребнадзора по выбору подарков

Фото: 5-tv.ru

Роспотребнадзор запустит горячую линию для помощи в выборе подарков на Новый год

Роспотребнадзор 8 декабря запустит бесплатную горячую линию, чтобы помочь россиянам выбрать качественные и безопасные детские товары, а также подарки на Новый год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 8 по 19 декабря Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков», — отмечается в материале.

Граждане смогут получить ответы от сотрудников Роспотребнадзора по вопросам, касающимся качества и безопасности детских товаров. Уточняется, что к этой категории относится не только обувь, одежда и игрушки, но и новогодняя продукция, а также детское питание.

В то же время РИА Новости отметили, что в это время будет действовать бесплатный номер 8 800 555 49 43. Кроме того, специалисты Единого консультационного центра смогут ответить на вопросы в любое время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подарить девушке на Новый год. Первое и главное правило — проанализировать интересы и образ жизни человека, которого хочется порадовать, чтобы точно угадать с сюрпризом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

