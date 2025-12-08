«Поддержание мира»: Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН 9 декабря проведет заседание по Украине

В пресс-службе постпредства Словении при ООН сообщили, что Совет Безопасности Всемирной организации проведет заседание, касающееся положения на Украине, 9 декабря. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Вторник, 9 декабря. 10:00 (18:00 мск) — заседание по Украине», — отметили в постпредстве.

Представители Словении сообщили, что инициаторами заседания стал целый ряд стран Запада, среди которых Дания, Франция, Греция и Великобритания. Также к предложению присоединилась Республика Корея.

Уточняется, что тема заседания коснется обстановки на Украине. При этом особое внимание будет уделено гуманитарным вопросам. Кроме того, заседание получило собственное название, которое звучит как «Поддержание мира и безопасности на Украине».

Словения председательствует в Совете Безопасности ООН в декабре 2025 года. До нее на этом месте находилась Сьерра-Леоне. В октябре же председательствовала Россия, а до нее — Республика Корея. В прошлый раз Словения занимала пост председателя в Совбезе в сентябре 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уровень коррупции в Киеве стал темой заседания Совбеза ООН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.