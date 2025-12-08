Рекордный ажиотаж: билеты на «Щелкунчика» в Большом театре продали за миллион рублей

Редкие места в партере на новогодний спектакль разошлись за полтора часа, а финальная цена в пять раз превысила стартовую.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Комплект билетов на «Щелкунчика» в Большом театре продали за миллион рублей

Комплект из четырех билетов на новогоднего «Щелкунчика» в Большом театре продали на аукционе за миллион рублей! Финальная ставка в пять раз превысила стартовую.

Лучшие места в партере на вечерний спектакль 31 декабря выкупили за полтора часа. Еще один комплект билетов на то же представление ушел за 780 тысяч рублей. Всего в декабре и январе артисты Большого театра выйдут на сцену с «Щелкунчиком» более 30 раз, но именно спектакль в новогодний вечер стал самым дорогим.

Ранее, писал 5-tv.ru, билеты на первый показ «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за два часа. Всего было доступно 349 мест. Минимальная стоимость билета — пять тысяч рублей, а максимальная — 50 тысяч рублей. Приобрести их можно только на официальном сайте Большого театра после регистрации. В кассах билеты купить нельзя. Такое решение было принято после того, как в прошлом году все места были раскуплены за две минуты. Создался большой ажиотаж, который сопровождался риском наткнуться на мошенников.

