В России от испытательного срока освободят женщин с детьми до трех лет

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Правительство уже поддержало эту инициативу.

Женщин с детьми до 3 лет освободят от испытательного срока

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В России от испытательного срока при устройстве на работу освободят женщин, которые воспитывают детей в возрасте до трех лет. Подобную инициативу уже поддержало Правительство РФ. Это следует из отзыва Кабмина, с которым ознакомились в ТАСС.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — отмечается в документе.

Уточняется, что изменению подлежит статья 70 Трудового кодекса РФ, согласно которой сейчас на льготу при устройстве на работу имеют право женщины, которые воспитывают ребенка в возрасте до полутора лет. Законопроект расширит возможности для матерей малолетних детей.

Законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий назвал воспитание детей до трех лет сильной нагрузкой. По его словам, испытательный срок в это время может стать причиной избыточного стресса у женщин. Законопроект призван упростить возвращение мам малолетних детей к трудовой деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме предложили сократить рабочую неделю для работающих родителей.

