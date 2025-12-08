Военные Камбоджи открыли огонь на границе с Таиландом

На участке тайско-камбоджийской границы в районе Хуай Тамалия произошел вооруженный конфликт. Об этом сообщает газета Khaosod. По данным издания, подразделение камбоджийской армии внезапно открыло огонь по тайским военным, находившимся на своей территории.

«Камбоджийские военные открыли огонь по тайским солдатам в Хуай Тамалия. Тайская сторона открыла огонь в ответ в соответствии с международными правилами конфликта», — говорится в публикации.

Как отмечается, с камбоджийской стороны применялись различные виды стрелкового вооружения, включая пулеметы. Также зафиксировано использование беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки погиб один военнослужащий Таиланда, двое его сослуживцев получили ранения различной степени тяжести. Информация о реакции тайской армии распространилась и в соцсети X.

«Таиланд развернул F-16 для ответа Камбодже после того, как была атакована база Анупонг, после чего погиб один тайский военный и двое получили ранения», — сказано в сообщении.

Власти Таиланда, опасаясь обострения ситуации, порекомендовали жителям нескольких приграничных провинций перейти в подготовленные укрытия. Такое предупреждение связано с угрозой повторных столкновений.

Напряженность на границе растет уже не первый месяц. Хотя в октябре Таиланд и Камбоджа заключили мирное соглашение при участии стран АСЕАН и президента США Дональда Трампа, оно так и не привело к устойчивой деэскалации.

Уже 10 ноября премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракул объявил о приостановке действия договоренностей после того, как двое солдат подорвались на мине в приграничной зоне. По его словам, инцидент подтвердил, что реальной стабилизации на границе не произошло, и продолжение выполнения соглашения невозможно до выяснения всех обстоятельств.

