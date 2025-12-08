«Страшная цепочка событий»: в ДТП погибла стюардесса «Аэрофлота» Наталья Шатилова

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Фура столкнулась с легковыми автомобилями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В Дмитрове Московской области произошла смертельная авария, в результате которой погибла 57-летняя стюардесса «Аэрофлота» Наталья Шатилова. Грузовик, двигаясь по трассе, внезапно потерял управление, выехал на встречную полосу и протаранил два легковых автомобиля. 

Шатилова находилась за рулем одной из машин. От полученных травм она скончалась на месте. Ее супруг, который ехал рядом, серьезно не пострадал. Всего в аварии пострадали четыре человека, среди них — 15-летний подросток.

«В результате страшной цепочки событий трагически погибла Шатилова Наталья Владиславовна, 17.07.1968 г. р. Она более 30 лет служила старшим бортпроводником и инструктором „Аэрофлота“. Ее знали как человека невероятной доброты, внимательности и профессионализма — человека, который десятилетиями отвечал за безопасность и жизнь пассажиров, дарил спокойствие и заботу каждому, кто поднимался на борт. В семье Наталья была любящей супругой и мамой. Для близких — опорой, примером силы, света и тепла», — сказано в некрологе, опубликованном в группе Вконтакте «ЧП Дмитров».

Сын погибшей обратился к подписчикам с просьбой ценить близких и не стесняться выражать им свои чувства, добавив, что теперь глубоко жалеет о том, что откладывал теплые слова «на потом».

Один из блогеров сообщил о якобы мистическом совпадении, напомнив, что несколько лет назад на этом же участке дороги произошла похожая трагедия — тогда грузовик также вылетел на встречную полосу и погибла женщина, работавшая в Шереметьево.

