Следователи проверяют обстоятельства ампутации руки пекарю на Камчатке

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту тяжелой производственной травмы, которую получил 34-летний пекарь в городе Елизово. Об этом сообщили в СУСК России по Камчатскому краю.

Ведомство пояснило, что следственный отдел организовал проверку обстоятельств происшествия, в результате которого работник одной из местных пекарен получил серьезные повреждения. По предварительным данным, мужчина занимался изготовлением хлебобулочных изделий и, проявив неосторожность при работе с тестораскаточной машиной, получил травму, приведшую к ампутации правой руки на уровне предплечья.

В СУСК добавили, что после завершения доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Ранее в садоводстве «Орбита-3» в Ленинградской области произошел инцидент с участием лошади, в результате которого пострадали две женщины. По предварительным данным, животное внезапно набросилось на них и нанесло тяжелые травмы.

Людмила Алексеева, одна из пострадавших, сообщила, что первым ударом копыта лошадь задела ее, оставив лишь синяки. Затем животное напало на ее сестру, причинив куда более серьезные повреждения. Женщина рассказала, что у сестры сломаны ребра и тяжело травмирована рука, из-за чего врачам пришлось срочно проводить операцию.

Пострадавшую госпитализировали, однако, по информации медиков, прогнозы относительно сохранения конечности остаются неблагоприятными.

