На популярном туристическом пляже в Китае мужчина убил троих человек

В Китае на популярном пляже Дадунхай в городе Санья провинции Хайнань мужчина зарезал троих человек. Об этом пишет информационное агентство URA.RU со ссылкой на очевидцев и местную полицию.

«В субботу (6 декабря 2025 года. — Прим. ред) около полудня на популярном пляже (в том числе и у российских туристов. — Прим. ред.) Дадунхай в городе Санья произошел инцидент с применением холодного оружия, в результате которого три человека погибли», — говорится в материале агентства.

Согласно данным полиции, нападавшим был 52-летний мужчина по фамилии Жэнь. Он, как и убитые, является трудовым мигрантом из других провинций Китая. Оказалась, что Жэнь и одна из его жертв были знакомы. В 2023 году они стали участниками небольшого ДТП, в результате которого автомобили оказалась поцарапаны.

После случайной встречи на пляже давний конфликт вновь разгорелся. И из словесного перерос в потасовку, завершившеюся трагедией.

По словам очевидцев, Жэнь был обезврежен людьми, которые отдыхали на пляже. Но до этого он успел выбросить нож в море. Позже Жэнь был задержан местной палицей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что королева красоты убила 18-месячного сына бойфренда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.