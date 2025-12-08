В России пообещали снижение цен на курицу

Эксперт Владимир Виноградов дал оптимистичный прогноз по ценам на самое популярное мясо.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Курица в России подешевеет на 10% уже в 2026 году
Цены на куриное мясо, взлетевшие в последние годы, могут начать уверенно снижаться. Эксперт Владимир Виноградов в интервью Газета.ру спрогнозировал, что в 2026 году курица в магазинах подешевеет примерно на 10%.
По его словам, снижение станет возможным, если два ключевых условия будут выполнены: внутреннее производство продолжит расти, а цены на корма стабилизируются и снизятся.
«Снижение цен на куриное мясо на более чем 10% может начаться примерно в 2026–2027 годах», — отметил эксперт.
Виноградов напомнил, что в 2024–2025 годах цены достигли рекордных отметок — около 240 рублей за килограмм, что почти на 40–50% выше, чем в 2022 году. Ожидается, что пик стоимости придется на конец 2025 года, после чего начнется разворот тренда.
«К 2027 году цены могут вернуться к уровню 2022–2023 годов или даже стать чуть дешевле — около 150 рублей за килограмм», — поделился оптимистичным сценарием Виноградов.
Такой поворот событий, по мнению эксперта, не только облегчит кошельки покупателей, но и оживит рынок. Снижение цены на 10% при текущей стоимости способно увеличить потребительский спрос примерно на 5–8%.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что «Оливье» признан самым дорогим новогодним салатом в России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?