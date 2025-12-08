Гравюры Матисса и Портинари украли из библиотеки Сан-Паулу
Полиции по прежнему не удается выйти на след злоумышленников.
Крупнейшая библиотека Сан-Паулу на этих выходных повторила печальную судьбу французского Лувра. Двое вооруженных грабителей - среди бела дня и при огромном количестве посетителей вынесли из здания тринадцать редких, дорогостоящих гравюр Анри Матисса и Кандидо Портинари, посвященных событиям Второй мировой войны.
Как оказалось, в библиотеке фактически отсутствовала охрана. В итоге злоумышленники скрылись. Полиции по прежнему не удается выйти на их след.
