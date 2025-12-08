Подросток утонул на рыбалке в Хабаровском крае

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Тело мальчика обнаружили у лодочного причала в Советской Гавани.

Подросток утонул на рыбалке в Хабаровском крае

Фото: Telegram/Прокуратура Хабаровского края/proc_phk

В городе Советская Гавань Хабаровского края у лодочного причала бухты нашли тело утонувшего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Предварительная информация указывает на то, что накануне 13-летний мальчик отправился на рыбалку вместе с 51-летним знакомым. Рядом с телом подростка лежали рыболовные снасти.

Взрослый мужчина, который сопровождал подростка, в настоящее время разыскивается. Прокуратура начала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в центре Санкт-Петербурга спасатели подняли из Невы тело погибшего мужчины. По информации источника 5-tv.ru, инцидент произошел в районе Кунсткамеры.

Очевидцы, вызвавшие экстренные службы, утверждали, что мужчина якобы упал в воду с Дворцового моста. Однако камеры наблюдения этот момент не зафиксировали. Специалисты предполагают, что происшествие могло случиться ближе к Университетской набережной.

По данным спасателей, тело извлекли примерно через 30 минут после поступления сигнала. На месте работали сотрудники МЧС и полиции.

