На Солнце произошла вспышка класса X

Дарья Орлова
Ученые также зарегистрировали несколько событий средней интенсивности.

Фото: 5-tv.ru

На Солнце произошла крупная вспышка класса X2.1, которую зафиксировали в рентгеновском диапазоне в активной области под номером 4298 (S14W51). Событие длилось около пятнадцати минут. Информация об этом опубликована Институтом прикладной геофизики.

Кроме того, в ночь на понедельник произошло два события класса М — вспышки М2.5 и М2.1.

По данным института, солнечные вспышки делятся на пять основных классов — A, B, C, M и X — в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Выброшенные в ходе таких процессов облака плазмы способны достигать Земли и провоцировать магнитные бури, что отражается на работе спутников и функционировании энергосистем.

Ранее, 7 декабря, в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что выброс плазмы от двойной вспышки M8.1 ожидается у Земли во вторник, 9 декабря. Ученые также предположили, что буря уровня G4, подобная той, что произошла в ноябре после вспышки X5.1, в ближайшее время повториться не должна.

