Никто не ожидал сотрудница спа-салона в Москве родила ребенка на работе

Сотрудница спа-салона в Москве родила ребенка на рабочем месте. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

В одном из спа-салонов района Кунцево в Москве 32-летняя женщина родила недоношенного малыша. Перед тем как отправиться к очередному посетителю, она отошла причесаться. Однако, когда женщина поправляла прическу, неожиданно начались роды.

И молодую маму, и новорожденного увезли в перинатальный центр. Уточняется, что у малыша диагностировали недобор веса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США, в штате Калифорния, бабушка и тетя помогли появиться на свет мальчику на обочине шоссе. В такой экстренной ситуации женщины оказались из-за того, что не успели добраться до больницы. Все произошло всего в 15 минутах езды от медицинского учреждения.

Почувствовав схватки, беременная девушка и связалась с матерью и сестрой и попросила о помощи. В машине боли узились, начались роды, а вскоре показалась головка младенца. Из-за чего пришлось остановить автомобиль и действовать по ситуации.

