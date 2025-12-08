Российская армия освободила два населенных пункта в зоне СВО

|
София Головизнина
София Головизнина

Минобороны РФ рассказало об успехах наших военных за сутки.

Победы ВС РФ сегодня — что освободили 8 декабря в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

ВС РФ освободили Червоное в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области

Вооруженные силы РФ освободили Червоное в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Юг» был освобожден населенный пункт Червонное. На данном участке фронта ВСУ потеряли более 145 боевиков, а также боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделениями группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Новоданиловка, а также ликвидировали до 40 украинских террористов. Враг потерял также боевую бронированную машину, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

