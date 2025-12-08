«Навсегда буду связан с ней»: учительница родила от 15-летнего ученика

People: учительница-насильница родила от 15-летнего ученика

Бывшая учительница из Великобритании родила ребенка от 15-летнего ученика после длительного сексуального насилия. Об этом сообщает People.

За сексуальные преступления против двух школьников 31-летняя женщина была приговорена к шести с половиной годам лишения свободы. Во время слушания о профессиональной непригодности жертва заявила, что боль от действий педагога никогда не пройдет.

«Я навсегда останусь ее жертвой и буду связан с ней через нашего ребенка», — передала слова потерпевшего представитель Агентства по регулированию преподавательской деятельности.

Она подчеркнула, что отцовство было навязано подростку, что делает нанесенную психологическую травму особенно тяжелой. Сама осужденная не присутствовала на слушании, оставаясь в местах лишения свободы.

Следствие установило, что женщина начала ухаживать за двумя 15-летними школьниками после завершения длительных отношений. Она дарила одному из подростков дорогие подарки, включая ремень Gucci за 345 фунтов (около 35 тысяч рублей), и вступала с ними в интимную связь в своей квартире. После ареста по первому заявлению и освобождения под залог при условии не контактировать с несовершеннолетними, женщина нарушила запрет и поддерживала связь со вторым учеником через Snapchat.

«Она утверждала, что находилась в депрессии, когда второй мальчик связался с ней, и что считала себя неспособной забеременеть», — отметили в полиции.

Однако беременность наступила. Новорожденную дочь изъяли у матери по решению суда через 24 часа после родов. Прокуроры на заседании заявили, что педагог была «польщена» вниманием подростков — это и стало мотивом преступления.

Помимо тюремного срока, суд назначил женщине пожизненную регистрацию в качестве лица, совершившего преступление на сексуальной почве, а также выдал десятилетний запретительный ордер и судебный запрет на контакты с обеими жертвами.

