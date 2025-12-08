«Работать надо в тишине»: Песков о переговорах США и Украины

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 49 0

Работа с Киевом строилась на основе достигнутых ранее результатах в Москве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Дмитрий Песков: Москве важно понять, как прошли переговоры между США и Украиной

Кремль не располагает точной информацией о расхождении во мнениях в украинской верхушке по поводу мирного плана американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, проведенная с Киевом работа спецпосланника Дональда Трампа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера базировалась на достигнутых результатах в Москве. При этом, как отметил Дмитрий Песков, об итогах встречи американцев с Владимиром Путиным говорить публично еще слишком рано.

«Сейчас нам важно понять итоги этой работы (речь про переговоры США и Украины. — Прим.ред.) Но очевидно сейчас стороны все-таки начнут больше понимать то, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично. Это не конструктивно», — сказал Песков.

Также официальный представитель Кремля поделился мнением о стратегии национальной безопасности Трампа. По словам Пескова, его радует, что в документе говорится об необходимости диалога с РФ. Однако как эта инициатива будет реализовываться, когда придет новая администрация, пока неясно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков назвал условие продолжения спецоперации на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

