«Работать надо в тишине»: Песков о переговорах США и Украины

Дмитрий Песков: Москве важно понять, как прошли переговоры между США и Украиной

Кремль не располагает точной информацией о расхождении во мнениях в украинской верхушке по поводу мирного плана американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, проведенная с Киевом работа спецпосланника Дональда Трампа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера базировалась на достигнутых результатах в Москве. При этом, как отметил Дмитрий Песков, об итогах встречи американцев с Владимиром Путиным говорить публично еще слишком рано.

«Сейчас нам важно понять итоги этой работы (речь про переговоры США и Украины. — Прим.ред.) Но очевидно сейчас стороны все-таки начнут больше понимать то, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично. Это не конструктивно», — сказал Песков.

Также официальный представитель Кремля поделился мнением о стратегии национальной безопасности Трампа. По словам Пескова, его радует, что в документе говорится об необходимости диалога с РФ. Однако как эта инициатива будет реализовываться, когда придет новая администрация, пока неясно.

