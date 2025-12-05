Песков назвал условие продолжения спецоперации на Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Россия выступает за мир и хочет его установления, однако с этим согласны не все.

Почему спецоперация на Украине может продолжиться

Фото: Pavel Golovkin/ТАСС

Россия не прекратит военную спецоперацию (СВО) в случае, если Киев откажется от урегулирования украинского конфликта. Об этом в беседе с RT рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия выступает за мир и хочет его установления. К тому же он добавил, что мирные средства отвергаются Украиной и Европой.

Песков подчеркнул, что Индия, куда президент РФ Владимир Путин прибыл с госвизитом, придерживается взвешенного подхода в отношении украинского кризиса.

«Индия придерживается достаточно взвешенного подхода [по Украине] и выступает за мир», — сказал он.

У России есть возможности, чтобы прямо обсудить все пункты позиции Москвы, поскольку Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди находятся в диалоге.

«Это лучший способ объяснить свою позицию друзьям», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поблагодарил Моди за поиск путей разрешения кризиса на Украине. Российский лидер проинформировал премьера о предпринимаемых РФ и США усилиях по вопросу мирного урегулирования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

