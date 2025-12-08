People: Женщина, четверо детей и две собаки найдены закопанными под домом

Во Франции полиция обнаружила под внутренним двором частного дома пять тел, завернутых в простыни и присыпанных известью. При этом глава семьи исчез. Об этом сообщает People.

Жертвами стали 48-летняя женщина и ее четверо детей — сыновья 21, 18 и 13 лет, а также 16-летняя дочь. Рядом нашли и двух домашних собак. По данным следствия, всех застрелили после того, как накачали наркотиками.

Несмотря на благородное происхождение и титул пропавшего мужчины, его бизнес стремительно рушился. Он утопал в долгах, но продолжал поддерживать образ аристократа и оплачивать обучение детей в частной школе. За несколько недель до трагедии мужчина раздавал знакомым свои личные вещи — по версии следствия, это могло быть частью подготовки к исчезновению.

Расследование выявило и другие тревожные детали. Незадолго до убийств мужчина отправил друзьям письма, где утверждал, будто работает на американские спецслужбы, занимающиеся борьбой с наркотиками. В отдельных записках он упоминал идею «коллективного» самоубийства, а затем писал, что семья вскоре перейдет под программу защиты свидетелей.

Во время обыска полиция обнаружила эти письма и записки, а также табличку на почтовом ящике с просьбой возвращать корреспонденцию отправителю.

К моменту трагедии мужчина тщательно готовился: он взял у своего отца винтовку и вступил в стрелковый клуб. Камеры наблюдения фиксировали, как он в одиночку снимал деньги в банкоматах в разных городах. Последний раз его видели в бюджетном отеле в Рокбрюн-сюр-Аржан, где он заплатил наличными, уехал утром — и исчез.

Со временем это дело стало одним из самых обсуждаемых во Франции. Власти проверили более 900 сообщений о возможных появлениях мужчины в разных странах. Один из журналистов получил письмо с фотографией двух старших сыновей и подписью: «Я все еще жив». Однако подлинность снимка подтвердить не удалось.

Полиция также проверяла сообщения о монастыре, где мужчина якобы скрывался под новым именем.

По данным СМИ, он до сих пор находится в международном розыске. Официальных подтверждений, жив он или мертв, нет. Его исчезновение остается одной из самых загадочных и мрачных семейных трагедий современной Франции.

