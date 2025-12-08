Рекордная взятка на 5 млрд: что известно о громком деле экс-сотрудника МВД Сатюкова

Суд в Москве сегодня рассмотривает дело о рекордной в истории современной России взятке. По версии следствия, ее получил бывший сотрудник МВД. Пять миллиардов рублей — именно такую астрономическую сумму ему заплатили за покровительство криптобиржи. Прокуратура требует изъять имущество, в том числе квартиры, машины и дорогие украшения. Как миллиардеру в погонах удавалось скрывать все это богатство — рассказал корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

Сегодня в Зюзинском районном суде рассматривается одно из самых «дорогих» уголовных дел. Речь пойдет о рекордной в истории современной России взятке, которую, по версии следствия, получил бывший сотрудник МВД Георгий Сатюков.

«Пять миллиардов рублей — именно такую астрономическую сумму ему заплатили за покровительство криптобиржи. На безбедную старость Сатюков, вероятно, заработал не только себе, но и на несколько поколений вперед, но сегодня с половиной средств главному подозреваемому предстоит расстаться. Прокуратура требует изъять имущество больше чем на 2 миллиарда рублей», — сообщил корреспондент.

Эта история прогремела на всю страну в августе 2023 года. Тогда стражи порядка обратили внимание на своего коллегу. Георгий Сатюков в один миг превратился из сотрудника самого секретного подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью и незаконным оборотом денежных средств в рублевого миллиардера. Как установили следователи, золотые горы он раскинул по разным счетам на имена родственников и друзей, план казался безупречным.

«После того как бывший сотрудник полиции Георгий Сатюков, по версии следствия, получил баснословную взятку, список его имущества начал стремительно расширяться. Это не только элитные автомобили и дорогие украшения, но и квартиры в разных городах страны. Чтобы скрыть свое внезапное обогащение, покупки оформлялись на его бывшую жену. Например, ей принадлежит квартира в премиальном жилом комплексе „Алые паруса“, рыночная стоимость которой составляет 86 миллионов рублей», — добавил журналист.

Кроме того, в этом же жилом комплексе на нее оформлена пара парковочных мест стоимостью в несколько миллионов рублей. Но львиная доля имущества зарегистрирована на его бывшего коллегу Дмитрия Соколова, он тоже проходит подозреваемым в уголовном деле. Согласно материалам, за ним числятся 2 немецких автомобиля стоимостью больше 30 миллионов рублей, 14 квартир в элитных районах Петербурга почти за 400 миллионов, участок за городом. Еще сто миллионов рублей были потрачены на наручные часы Patek Philippe. И, уже кажется, на сдачу с предыдущих сделок, перьевая ручка за 1 миллион рублей. Все это стражи порядка обнаружили во время обысков.

Георгий Сатюков не оставил без внимания и своего родного брата Антона. Например, самым дорогим подарком стала квартира в элитном доме на юго-западе Москвы почти за 50 миллионов. Даже в подъезде здесь все кричит о состоятельности хозяев, на полу мраморная плитка, звонки в позолоте, на входе охрана. Посторонним попасть внутрь практически невозможно, но журналистам РЕН ТВ удалось зайти и даже поговорить с соседями. Репортеры выяснили, что репутация Антона Сатюкова исключительная.

«Очень хороший человек, лучший», — сообщил сосед.

По версии следствия, такое состояние Георгий Сатюков вместе со своим бывшим коллегой Дмитрием Соколовым сколотили за три года. Все это время они «крышевали» администратора криптобиржи Алексея Иванова-Билюченко, в США его обвиняли во взломе онлайн-биржи в 2011 году, якобы тогда бизнесмен смог присвоить себе 647 тысяч биткоинов — это примерно от четырех до девяти миллиардов долларов. Затем в 2018 году он попался российским следователям, пять лет спустя его признали виновным в отмывании больше трех миллиардов рублей. Чтобы смягчить себе наказание, Иванов пошел на сделку со следствием и выдал своих покровителей. Взятка в пять миллиардов рублей для Сатюкова и Соколова стала рекордной в России. К примеру, в прошлом году ровно столько выделили из государственного бюджета для Тульской области на модернизацию объектов ЖКХ. Такую же сумму планировали потратить в Нижегородской области, чтобы расселить больше 2,5 тысячи жителей ветхих домов.

Это уголовное дело стало самым громким со времен задержания другого полицейского, Дмитрия Захарченко. Он получил взятку практически в три раза меньше — 1,4 млрд рублей, а во время обысков в его квартире стражи порядка обнаружили больше девяти миллиардов рублей и слиток золота. За это его прозвали «золотой полковник». Миллиардер в погонах закончил свою стремительную карьеру в колонии строгого режима. 16 лет — именно такой приговор он получил за то, что практически десять лет получал взятки от организованных преступных групп, но вину в этом так и не признал.

Сатюков хоть и был званием помладше, отставать от коллеги по работе не стал. Вложился, что называется, с лихвой, купил и зарегистрировал на родственников 14 квартир в Москве и Санкт-Петербурге, еще 11 нежилых помещений в Петербурге, Ижевске, Саратове и столице. И это при скромном, по меркам количества имущества, заработке, чуть меньше 10 миллионов рублей за восемь лет службы. Хранил деньги в рублях, долларах и евро, а также в ценных бумагах, настоящий бизнесмен в погонах. Вишенка на торте — роскошная вилла в Дубае на участке в 20 соток за полтора миллиарда рублей. Кстати, она тоже официально оформлена на того же друга Дмитрия Соколова.

Где сейчас находятся «дорогие» полицейские, неизвестно. Их заочно арестовали еще два года назад, объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск. Не исключено, что сейчас они скрываются в Арабских Эмиратах, ведь, судя по всему, деньги им занимать не приходится.