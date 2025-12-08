Европейские спонсоры Зеленского сегодня встретятся с ним в Лондоне. Прогнозы в западной прессе — неоднозначные. А вот настроение Вашингтона предельно понятно. Трамп недоволен тем, что глава киевского режима до сих пор даже не ознакомился с предложенным им планом по урегулированию конфликта. Корреспондент «Известий» Мария Коровина о том, чем это может обернуться для Украины.

Содержание конференции Х в Лондоне, по крайней мере так сегодняшнее сборище на Даунинг-стрит напыщенно называет президент Франции Эммануэль Макрон, представить себе несложно. Коалиция желающих все больше похожа на коалицию униженных и оскорбленных — и тем, что Вашингтон вывел всю «честную компанию» за скобки мирного процесса, и поведением своего украинского протеже. Тем более что за океаном недовольство Зеленским показывают уже открыто.

«Я разговаривал с украинскими политиками, в том числе с Зеленским. И должен сказать, я разочарован. Он до сих пор не прочел наше предложение, украинцы в восторге от этого плана, Россия согласна, и только он до сих пор не прочитал его», — заявил президент США Дональд Трамп.

Зеленский оправдался, что к новой неделе переговоров готов, а вот предыдущая действительно завершилась без результатов. Как пишет уже даже западная пресса: чем дольше Банковая тянет время, откровенно саботируя мирные инициативы Вашингтона, тем большими территориальными потерями это грозит. Впрочем, сам Зеленский, скорее всего, будет наблюдать за тем, как разваливается его страна, с берега Средиземного моря.

«Поскольку Украина сталкивается с неудачами на поле боя, поскольку ее внутренние коррупционные скандалы регулярно попадают в новости, а общественность требует ответственности за каждый доллар западной помощи, внезапный перелет из Киева в Тель-Авив такого известного человека, как Зеленский, вовсе не был бы шокирующим», — сообщили в National Interest.

Шокирующими сейчас не выглядят и массовые выступления украинцев против проворовавшегося руководства страны, учитывая, что чуть ли не каждый день всплывают все новые детали скандала вокруг пленок Миндича.

Ящик Пандоры сегодня обещает открыть опальный украинский олигарх Игорь Коломойский*, который собирается обрушить цунами компромата на весь ближний круг Зеленского. Ждать осталось всего пару часов, но кое-что уже просочилось. О том, что воровали и много, при этом не особо скрываясь, заметили даже в американском Белом доме. Сын Дональда Трампа увидел все сам.

«Этим летом я был в Монако со своей девушкой, мы катались по городу, и в обычный день 50% суперкаров — Bugatti, Ferrari– были с украинскими номерами. Неужели мы думаем, что все это было честно заработано на Украине? И ведь это подтверждается, мы видим, как первых лиц на Украине арестовывают за хищение сотен миллионов долларов, слышим о том, что там происходит. Богачи сбежали, они принудили тех, кого считали крестьянами, воевать», — заявил Дональд Трамп — младший.

Пока Зеленский курсирует между странами, делая вид, что цугцванг — это просто очередной хитрый ход, на родине у него только и ждут, чтобы запрыгнуть в его кресло. Да, иногда они возвращаются, гладкая прическа и уверенный тон, помноженные на популистские обещания — Юлия Тимошенко делает ход.

«Олигархи страну не спасут, коррупционеры страну не спасут, численные иностранные наблюдательные советы могут только стоять „на шухере“, пока бюджетные деньги растаскивают по карманам. Страну может спасти и удержать только средний класс, малый и средний бизнес, и мы не дадим его уничтожить», — отметила лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко.

За натянутыми улыбками и объятиями в Европе, как пишет немецкая Tagesspiegel, Зеленского все же будут призывать принять план Трампа. Тяжело жить без Америки, пришлось признать это и главному дипломату Евросоюза.

«Давайте сосредоточимся на том, что мы можем сделать вместе. Я имею в виду, что из этой стратегии безопасности мы можем вынести то, что мы по-прежнему, знаете ли, союзники Америки. Мы не всегда сходимся во мнениях, но это наши внутренние дела, с которыми мы можем справиться сами», — сказала заместитель председателя европейской комиссии Кая Каллас.

Получается только пока не очень, бюджетные дыры сами себя не залатают. Так что самая большая фобия ЕС — вероятность выхода США из переговорного процесса, и вот тогда у Европы деньги на содержание Украины могут закончиться действительно очень быстро.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.