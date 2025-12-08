В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель страны

Только что в Подмосковье спилили вековую ель, которая украсит Соборную площадь Кремля. Праздничное дерево выбрали еще летом в ходе строгого кастинга. Какие критерии учитывали и почему для перевозки елки потребуется целый автопоезд — знает корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Кто как не Дедушка Мороз должен лично проверить главную новогоднюю елку? С его появлением непривычный для декабря бесснежный день стал волшебным. Главная новогодняя ель легко выделяется на фоне своих соседок, этого момента славы она ждала 100 лет, и вот он настал, пора переезжать в Кремль.

«Чтобы стать главной новогодней елкой России, нужно пройти самый настоящий кастинг. Важно соответствовать строгим критериям: определенная высота, возраст, правильная форма кроны, гладкий ствол без неровностей и дефектов. Эта подошла идеально», — сообщил корреспондент.

Специалисты выбирали дерево среди 24 претенденток. Процесс довольно кропотливый, поэтому кастинг начали еще летом. В этом году победительницу нашли в Рузском муниципальном округе, и это уже вторая кремлевская елка отсюда.

«Очень рады, что второй раз в истории России кремлевская елка находится в нашем муниципальном округе», — заявил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

«Зеленая красавица поистине кремлевского роста. 26 метров высотой, размах нижних ветвей — 11 метров, а диаметр ствола почти как идеальная талия у модели — 64 сантиметра», — добавил журналист.

Заключительная проверка оборудования, и специалист приступает к делу. С помощью ручной бензопилы справляется за минуту. Для местных жителей это событие и настоящий праздник. После того, как ель немного отлежится, ее на специальном автопоезде доставят в Москву.

«Ель специально упаковывают, чтобы она не повредила и не помешала другим сотрудникам движения. В сопровождении сотрудников ДПС ель благополучно доедет до московского Кремля», — объяснил начальник главного эксплуатационного управления делами президента РФ Евгений Ганзен.

Уже совсем скоро главная новогодняя ель выдвинется в Кремль и займет центральное место на Соборной площади.

