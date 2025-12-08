NTV: В Анталье произошло землетрясение магнитудой 5,4

В турецкой Анталье произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом стало известно из сообщения телеканала NTV.

По информации канала, толчки зафиксировали в 13:21 по московскому времени. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 28,25 километра.

Известно, что колебания ощущались не только в самой Анталье, но и в соседних районах. Информации о пострадавших и последствиях землетрясения не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в американском штате Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 7. Эпицентр первоначально располагался на юге канадской территории Юкон. Позднее данные скорректировали. Специалисты уточнили, что подземные толчки произошли примерно в девяноста километрах к северу от города Якутат. Очаг сейсмособытия залегал на глубине десяти километров. Угроза цунами не была объявлена.

Регион относится к зоне повышенной сейсмической активности. Ранее в районе Аляски фиксировали подземные толчки, которые сопровождались локальными оползнями и кратковременными перебоями в работе инфраструктуры.

