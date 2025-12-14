Что заставило Землю дрожать? Ученые назвали самый громкий звук в истории планеты

LiveScience: самый громкий звук в истории Земли — извержение вулкана Кракатау

Что можно считать самым громким звуком, когда-либо возникшим на Земле? Ответ зависит от того, что именно считать «звуком» и что включать в расчет — исторические свидетельства или данные, полученные современными приборами. Одно очевидно — Земля переживала события, мощность которых многократно превышала все, что способен вынести человеческий слух. Об этом пишет LiveScience.

Кракатау и Тунгусский метеорит: рекордные исторические взрывы

Извержение вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году традиционно называют самым громким звуком в истории. Взрыв слышали более чем за три тысячи километров, а барометры по всему миру зарегистрировали проход его ударной волны. На расстоянии около 160 километров уровень шума достигал примерно 170 децибел — достаточно, чтобы вызвать постоянную потерю слуха. На дистанции в 64 километра, по воспоминаниям моряков, взрыв был столь мощным, что рвал барабанные перепонки.

Известно, что звук выше 140 децибел становится болезненным, а долгосрочное воздействие даже уровней в 85–110 децибел может привести к серьезным проблемам со слухом. Для сравнения: пылесос — около 75 децибел, бензопила — около 110, реактивный двигатель — около 140.

Современные расчеты показывают: мощность Кракатау могла достигать примерно 310 децибел. При таких значениях звук переходит в разряд ударных волн — фронтов давления, возникающих при движении вещества быстрее скорости звука. Ударная волна Кракатау, по оценкам ученых, обогнула планету семь раз. Однако профессор Михаэль Форлендер из Университета Ахена подчеркивает, что никто не находился достаточно близко к эпицентру, чтобы измерить пиковую громкость напрямую.

Сравнимые показатели приписывают и взрыву Тунгусского метеорита 1908 года. Его мощность оценивается в диапазоне от 300 до 315 децибел — деревья полегли на огромной площади, а ударные волны были зарегистрированы по всему миру. Но и здесь измерения велись издалека.

Самый громкий звук современной эпохи

Если опираться на данные глобальной сети современных датчиков, рекордсменом становится подводное извержение вулкана Хунга-Тонга в январе 2022 года. Как рассказал профессор Дэвид Фи из Университета Аляски, звуковая волна от взрыва обошла Землю несколько раз и была слышна за тысячи километров — вплоть до Аляски и Центральной Европы.

Милтон Гарсес из Гавайского университета отметил, что для современной цифровой эпохи этот взрыв бесспорно является самым мощным. Научная станция в Нукуалофе, расположенная всего в 68 километрах от вулкана, зафиксировала скачок давления на 1800 паскалей. В пересчете на привычные децибелы это дало бы около 256 — но, как подчеркивают специалисты, такой перевод некорректен, поскольку вблизи источника это была уже не звуковая волна, а поток воздуха, выброшенный взрывом.

Искусственный рекорд: 270 децибел без звука

Самая мощная ударная волна в новейшей истории была создана вовсе не природой. В лабораторном эксперименте ученые направили рентгеновский лазер на микроскопическую струю воды и получили волну давления на уровне около 270 децибел — громче, чем легендарный запуск ракеты «Сатурн-5» (~203 децибела).

Но этот «звук» был абсолютно бесшумным: эксперимент проходил в вакууме, где звуковая волна не может распространяться.

