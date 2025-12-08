«Именно негативное влияние»: чем может быть опасно ламинирование ресниц вазелином

Офтальмолог Барышникова: ламинирование ресниц вазелином может вызвать ячмень

Ламинирование ресниц вазелином и гигиенической помадой может быть опасным для глаз и привести к образованию ячменей и блефоритов. Об этом в разговоре с 5-tv.ru рассказала офтальмолог Дарья Барышникова.

В зарубежных социальных сетях набирает популярность новый бьюти-лайфхак: девушки используют для ламинирования ресниц не профессиональные составы, а гигиеническую помаду или простой вазелин. Блогеры утверждают, что благодаря такому способу ресницы выглядят идеально уложенными и кажутся очень длинными.

По словам Барышниковой, опасность этого метода заключается в том, что жирные составы забивают железы, и это может привести к воспалительным заболеваниям.

«Они просто будут забивать железы, могут быть воспалительные явления… Больше идет именно негативное влияние, что закупорка желез идет. Могут быть всякие ячмени, халязионы, блефориты», — говорит офтальмолог.

Также Барышникова подчеркнула, что если нанести вазелин слишком обильно и его излишки попадут на поверхность глаза, то это может вызвать временное затуманивание зрения. Гигиенические помады с отдушками и консервантами, по словам врача, — это вовсе рассадник микробов.

«Любой дискомфорт, покраснение, зуд — уже повод тогда обратиться к врачу», — подытожила врач.

