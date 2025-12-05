«Выбор в пользу здоровья»: нутрициолог рассказала, чем заменить сладости

Нутрициолог Попова: сладости можно заменить орехами и пастилой без сахара

Переход на полезные десерты — это осознанный выбор в пользу сохранения здоровья. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова.

«Ключевая проблема промышленных сладостей — высокое содержание добавленных сахаров и излишек калорий, что влияет не только на вес, но и на работу всех систем организма», — говорит специалист.

Врач выделила три основных принципа грамотного подхода к сладкому в рационе. Один из них — это потребление в пищу природных сахаров.

«Фрукты, ягоды — его основа. В них сахар находится в комплекте с клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара. И, например, можно использовать сухофрукты, ягоды, яблочные и грушевые пюре», — объяснила Попова.

Также нутрициолог рекомендует пересмотреть состав десертов в домашней выпечке. Замените белую рафинированную муку на овсяную, кокосовую или миндальную.

«Можно перемолотые орехи и семена добавить в миндальную муку, немного меда. Источником сладости могут стать фруктовые пюре в тесте. А в основе кремов используйте творог, греческий йогурт или авокадо», — рассказала Попова.

Третий принцип — полезные альтернативы. Сладости можно заменить орехами, пастилой без сахара или финиковыми батончиками.

«Можно разрешить себе одну-две дольки темного шоколада с содержанием какао не менее 70%. Это также удовлетворит вкусовые рецепторы без вреда для здоровья… Таким образом, переход на полезные десерты — это осознанный выбор в пользу долгосрочного сохранения здоровья», — отметила нутрициолог.

