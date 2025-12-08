Генпрокуратура России обвинила руководство Украины в геноциде жителей Донбасса

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении политического и военного руководства Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

Верхушку киевского режима обвиняют в геноциде жителей Донбасса.

«В результате украинских карательных операций погибли почти пять тысяч мирных жителей, пострадали более 18,5 тысяч человек, получили ранения свыше 13,5 тысяч человек, из которых 1275 — несовершеннолетние», — сказано в публикации.

Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что из-за регулярных обстрелов свои дома в ДНР были вынуждены покинуть свыше 2,3 миллионов мирных жителей.

В списке обвиняемых фигурируют бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, экс-президент страны Петр Порошенко*, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Минобороны Денис Шмыгаль, а также еще один главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и бывший глава офиса президента Андрей Ермак. Дело уже направлено на рассмотрение в Верховный суд ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ по ДНР. Трагедия произошла в Горловке 6 декабря.

* — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму