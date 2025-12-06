Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ в ДНР

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 73 0

В Горловке разрушен дом, есть пострадавшие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

Местная жительница погибла в результате атаки ВСУ в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в личном Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал градоначальник.

Приходько уточнил, что был нанесен артиллерийский удар. В результате атаки также ранены двое мирных жителей и разрушен дом в поселке Короленко.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам ВСУ с момента объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в феврале 2022 года. Украинские боевики наносят удары по российской территории как БПЛА, так и ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средствами ПВО ВС РФ перехвачены и уничтожены 116 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России за прошедшую ночь с 5 на 6 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

