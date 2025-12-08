Путин заявил об успешном старте 19 новых нацпроектов в РФ

Для их реализации была сформирована нормативная база и определены источники финансирования.
В РФ успешно стартовали 19 новых нацпроектов, соообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«В рамках работы по достижению национальных целей развития намечен 121 показатель. Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», — заявил российский лидер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более ста тысяч сообщений. Большинство из них связано с социальной политикой и проблемами в сфере ЖКХ. Второй по значимости блок — вопросы о ходе спеуцоперации и поддержке наших бойцов.
Россиян также волнуют экономические процессы в стране. Сейчас в колл-центре задействовано более 90 добровольцев из 40 российских регионов. Помимо эого, в этом году значительно усилена роль нейросети, которая помогает обрабатывать поступающие вопросы.
