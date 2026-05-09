В России почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

В 18:55 по московскому времени по всей стране прервались теле- и радиоэфиры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По всей России 9 мая в 18:55 по московскому времени прошла минута молчания. Жители страны почтили память бойцов и мирных граждан, павших в годы Великой Отечественной войны.

Эта памятная акция проводится ежегодно в одно и то же время. Традиция прерывать теле- и радиовещание появилась в 1965 году. 

Память героев сегодня почтили и на Красной площади. Во время торжественного Парада Победы минуту молчания объявил президент России Владимир Путин. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в своей праздничной речи российский лидер отметил, что победа стала возможной благодаря силе духа советского народа, который встал стеной на пути врага. 

Кроме того, Путин подчеркнул вклад каждого гражданина ради свободы мира, поэтому Россия будет вечно помнить всех, кто отдал жизнь за Родину. Президент также вспомнил о современных участниках специальной военной операции, которые, как и их предки, противостоят агрессивным силам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
В Ирландии обвинили фон дер Ляйен в умалчивании роли СССР в победе над нацизмом
19:17
Путин: отношения России и Лаоса строятся на взаимном уважении и доверии
19:05
В России почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания
19:00
Путин: Россия намерена продолжать сотрудничество с Республикой Сербской
18:52
Ушаков: украинская тема обсуждалась на встрече Путина и Фицо
18:38
В Московском театре марионеток оживили дневники детей времен ВОВ

Сейчас читают

Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео