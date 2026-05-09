В России почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания

По всей России 9 мая в 18:55 по московскому времени прошла минута молчания. Жители страны почтили память бойцов и мирных граждан, павших в годы Великой Отечественной войны.

Эта памятная акция проводится ежегодно в одно и то же время. Традиция прерывать теле- и радиовещание появилась в 1965 году.

Память героев сегодня почтили и на Красной площади. Во время торжественного Парада Победы минуту молчания объявил президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в своей праздничной речи российский лидер отметил, что победа стала возможной благодаря силе духа советского народа, который встал стеной на пути врага.

Кроме того, Путин подчеркнул вклад каждого гражданина ради свободы мира, поэтому Россия будет вечно помнить всех, кто отдал жизнь за Родину. Президент также вспомнил о современных участниках специальной военной операции, которые, как и их предки, противостоят агрессивным силам.

