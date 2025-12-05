На прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 100 тысяч обращений

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Подкаст 34 0

Сбор вопросов стартовал накануне.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Более 100 тысяч обращений уже поступило на прямую линию президента, хотя сбор вопросов стартовал только накануне. В первую очередь у Владимира Путина хотят узнать про социальную сферу и ЖКХ. На втором месте — тема СВО, в частности поддержка бойцов.

Интересует россиян и экономика страны. Сейчас в колл-центре работают более 90 волонтеров из 40 регионов. Также анализировать вопросы в этом году еще активнее будет нейросеть.

«В этом году GigaChat взял на себя повышенные обязательства, и мы попробуем маршрутизировать все обращения, также сейчас в декабре разложив их по полномочиям и приоритезировать обращения, выделив, которые требуют срочного решения, а также те, которые относятся к наиболее уязвимым категориям граждан, тем, кому помощь нужна в первую очередь», — рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Чтобы задать свой вопрос президенту, есть несколько способов, например, можно отправить смс на номер 0-40-40 или по телефону, который указан на ваших экранах. Также через официальный сайт москва-путину.рф. Через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Или воспользоваться чат-ботом на платформе MAX.

«Прямая линия» и большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в совмещенном формате 19 декабря. Отправить обращение главе государства можно будет до окончания программы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
8 нояб
Песков: Кремль своевременно сообщит о дате прямой линии с Путиным
7 нояб
«Узнают, что думают о них»: Захарова предложила западным лидерам провести прямые линии
3 нояб
Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным
18 сент
Прямую линию Владимира Путина совместят с большой пресс-конференцией
17 сент
Путин поручил правительству и своей администрации подготовить новую прямую линию
20 дек
«Мечты рухнули»: 1,5 тысячи российских семей стали жертвами недобросовестных застройщиков
20 дек
Следили внимательно: как зарубежные СМИ отреагировали на прямую линию Путина
19 дек
Путин дал напутствие россиянам перед Новым годом
19 дек
Прокурор связался с пострадавшей пенсионеркой из Казани, пожаловавшейся Путину
19 дек
Жители освобожденной Красногоровки в ДНР посмотрели «Итоги года» с Путиным
+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:27
«Учительница месяца» много лет совращала и насиловала ученика
21:19
«Опозоренный неудачник»: принца Гарри застыдили после шутки о Трампе
21:11
В МИД РФ сообщили о готовности суда ООН дать оценку преступлениям Киева
21:02
Парные тату: поклонники заподозрили Чонгука из BTS и Винтер из Aesрa в романе
20:54
Умерова послали обратно в Киев: чем закончилась поездка украинцев в Майами
20:43
«Поставили диагноз»: Евгения Осипова раскрыла причины алкогольной зависимости

Сейчас читают

«С этим решением ему жить»: что стало с напарником Натальи Наговициной
«Присмотрим за ними»: Долина заявила о слежке за семьей и угрозах от мошенников
«Вам только кажется»: Лепс прокомментировал гонорары Кадышевой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео