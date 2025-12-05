На прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 100 тысяч обращений

Более 100 тысяч обращений уже поступило на прямую линию президента, хотя сбор вопросов стартовал только накануне. В первую очередь у Владимира Путина хотят узнать про социальную сферу и ЖКХ. На втором месте — тема СВО, в частности поддержка бойцов.

Интересует россиян и экономика страны. Сейчас в колл-центре работают более 90 волонтеров из 40 регионов. Также анализировать вопросы в этом году еще активнее будет нейросеть.

«В этом году GigaChat взял на себя повышенные обязательства, и мы попробуем маршрутизировать все обращения, также сейчас в декабре разложив их по полномочиям и приоритезировать обращения, выделив, которые требуют срочного решения, а также те, которые относятся к наиболее уязвимым категориям граждан, тем, кому помощь нужна в первую очередь», — рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Чтобы задать свой вопрос президенту, есть несколько способов, например, можно отправить смс на номер 0-40-40 или по телефону, который указан на ваших экранах. Также через официальный сайт москва-путину.рф. Через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Или воспользоваться чат-ботом на платформе MAX.

«Прямая линия» и большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в совмещенном формате 19 декабря. Отправить обращение главе государства можно будет до окончания программы.

