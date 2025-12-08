Серьезное нарушение: женщину уволили за слишком ранние приходы на работу

В Испании женщину уволили за слишком ранние приходы на работу

В Испании сотрудницу курьерской службы уволили за систематическое нарушение трудового распорядка — она приходила на работу значительно раньше положенного времени. Позднее решение работодателя поддержал суд, признав действия женщины серьезным нарушением. Об этом сообщает Oddity Central.

Как уточняют местные СМИ, женщина регулярно появлялась на рабочем месте между 6:45 и 7:00 утра, хотя ее договор предполагал начало смены в 7:30. Руководство выражало недовольство тем, что она начинала смену раньше коллег, нарушая установленный порядок.

Первое официальное предупреждение женщина получила еще в 2023 году, однако продолжила приходить раньше, несмотря на замечания и намеки на возможные последствия. В итоге руководство расценило ее поведение как «серьезный проступок», указав, что в столь раннее время у работницы не было задач, а значит, ее действия не приносили компании пользы.

Сотрудница обжаловала увольнение в общественном суде Аликанте, однако судья поддержал компанию. В постановлении отмечается, что женщина игнорировала предупреждения, чем подорвала отношения доверия между сторонами.

Суд указал, что ее постоянные преждевременные приходы воспринимались как нарушение корпоративных правил, а потому решение работодателя было признано обоснованным.

