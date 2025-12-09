У пары китайцев родилась девочка со светлыми волосами и голубыми глазами

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

В семье раскрыли загадку ее внешности.

Может ли внешность передаваться через несколько поколений

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

Семья из китайской провинции Цзянсу привлекла внимание пользователей соцсетей после того, как у их новорожденной дочери начали проявляться светлые волосы и голубые глаза. Об этом сообщает портал Yangtze Evening Post.

По словам родителей, изначально девочка была похожа на родителей, однако спустя время ее черты стали меняться. Мать ребенка рассказала журналистам, что первые признаки необычной внешности появились после года: ресницы у девочки оказались длиннее, а глаза приобрели выразительный голубой оттенок, при этом волосы становились светлее.

Отец девочки признался, что поначалу даже сомневался, нет ли ошибки в роддоме. Однако в семье решили проследить родословную и выяснили, что прадед ребенка был славянином. До рождения девочки во всех поколениях появлялись только мальчики, поэтому ген не проявлялся.

Несмотря на растущее внимание к девочке в интернете и на улицах, мать подчеркивает, что важнее всего для них — здоровье и благополучие ребенка.

«Мы просто надеемся, что малышка вырастет здоровой и счастливой», — сказала она.

Некоторые комментаторы сравнили фотографии и предположили, что девочке могли «подкрасить» волосы и глаза, однако семья утверждает, что ее внешний вид — естественный результат наследственности.

