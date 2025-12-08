«Спина постепенно слабеет»: россиянам рассказали, как избавиться от сутулости

Тренер Брабечан: растяжка груди и планка помогают избавиться от сутулости

Чтобы избавиться от сутулости, необходимо правильно распределять нагрузку на спину и выполнять небольшой комплекс упражнений. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал тренер Юрий Брабечан.

По словам тренера, плохая осанка формируется из повседневных привычек, например, когда вы долго сидите в одном положении, особенно с круглой спиной.

«Возрастает давление на поясницу, мышцы груди становятся короче, а спина постепенно слабеет. Голова, смещенная вперед, перегружает шею и плечи, и к вечеру многие уже ощущают тяжесть и напряжение», — объяснил Брабечан.

Со временем это может привести к болям в спине и шее, а также к снижению выносливости. Также из-за плохой осанки вырастает риск получить травму во время тренировки, выполняя даже самые простые упражнения.

Тренер рекомендует ежедневно выполнять короткий комплекс упражнений, который состоит из сведения лопаток, планки и растяжки груди. Такие упражнения укрепляют мышцы, которые отвечают за ровную спину.

«Когда сумка висит на двух плечах, а телефон поднимается на уровень глаз, нагрузка распределяется правильнее. Кроме того, если вы работаете за компьютером, экран должен быть на уровне глаз, спина опираться на спинку стула, а ноги уверенно стоять на полу», — добавил Брабечан.

