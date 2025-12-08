«Спина постепенно слабеет»: россиянам рассказали, как избавиться от сутулости

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 62 0

Плохая осанка формируется из повседневных привычек.

Как избавиться от сутулости

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тренер Брабечан: растяжка груди и планка помогают избавиться от сутулости

Чтобы избавиться от сутулости, необходимо правильно распределять нагрузку на спину и выполнять небольшой комплекс упражнений. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал тренер Юрий Брабечан.

По словам тренера, плохая осанка формируется из повседневных привычек, например, когда вы долго сидите в одном положении, особенно с круглой спиной.

«Возрастает давление на поясницу, мышцы груди становятся короче, а спина постепенно слабеет. Голова, смещенная вперед, перегружает шею и плечи, и к вечеру многие уже ощущают тяжесть и напряжение», — объяснил Брабечан.

Со временем это может привести к болям в спине и шее, а также к снижению выносливости. Также из-за плохой осанки вырастает риск получить травму во время тренировки, выполняя даже самые простые упражнения.

Тренер рекомендует ежедневно выполнять короткий комплекс упражнений, который состоит из сведения лопаток, планки и растяжки груди. Такие упражнения укрепляют мышцы, которые отвечают за ровную спину.

«Когда сумка висит на двух плечах, а телефон поднимается на уровень глаз, нагрузка распределяется правильнее. Кроме того, если вы работаете за компьютером, экран должен быть на уровне глаз, спина опираться на спинку стула, а ноги уверенно стоять на полу», — добавил Брабечан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неожиданном эффекте силовых тренировок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:52
«Служение искусству»: Путин поздравил актера Евгения Стеблова с 80-летием
23:33
«Будет понятно»: Песков высказался о возможном саммите Путина и Трампа
23:14
«Спина постепенно слабеет»: россиянам рассказали, как избавиться от сутулости
22:55
«Это выбор не мой»: Татьяна Буланова об избранницах своих сыновей
22:34
В Саратове проверяют блогера после видео с ребенком в вакуумном пакете
22:18
Солнце штормит: какой будет геомагнитная активность Земли 9 декабря

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
Мама думала, что дочь переписывается с друзьями: ИИ довел девушку до самоубийства
«Я обречен»: известный телеведущий раскрыл страшный диагноз
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео